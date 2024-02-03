عاجل.. نادٍ سعودي يدخل في مفاوضات مع روي فيتوريا

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أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي الشباب السعودي في مفاوضات قوية مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للتعاقد معه خلال الفترة الحالية لتولي تدريب الفريق.

الشباب السعودي يفاوض فيتوريا

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن أن النادي السعودي دخل في مفاوضات مع المدرب البرتغالي لتولي تدريب الشباب في الفترة الحالية.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن البرتغالي طلب عقدًا لمدة عامين من أجل الموافقة، فيما يعرضُ المفاوض الشبابي ستة أشهرٍ مع عامٍ إضافي.

وأضافت بأن مسؤولو الشباب، اتَّفقوا خلال الأيام الماضية مع البرتغالي الآخر فيتور بيريرا على تدريب الفريق، عوضًا عن الكرواتي إيجور بيسكان، لكن بعد اتجاه الاتحاد المصري لكرة القدم لإقالة فيتوريا من منصبه، أوقف النادي ملف بيريرا، ودخل مع مواطنه فيتوريا في مفاوضاتٍ جادةٍ.

وأكدت على أن فيتوريا ينتظر إنهاء كافة التزاماته مع الاتحاد المصري، اليوم، وأن يحسم قراره النهائي مع الشباب قريبًا بالتوقيع، أو الاعتذار عن عدم قيادة «الليث»، وفي حال تمَّ ذلك، سيُكمل الشبابيون الاتفاق مع فيتور بيريرا والتوقيع رسميًّا.