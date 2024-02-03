عاجل.. مبابي يختار ريال مدريد
حسم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا، قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة.
ونشرت صحيفة لوباريزيان خبرا عاجلا، يؤكد أن مبابي اختار الانتقال إلى ريال مدريد اعتبارا من الموسم الجديد.
وأضافت "لم يعد هناك أي مجال للشك، لقد قرر مبابي مغادرة الدوري الفرنسي في نهاية الموسم والانضمام إلى أكبر ناد في العالم، الذي كان ينتظره دائما".
يذكر أن مبابي (25 عاما) ينتهي تعاقده مع النادي الباريسي في 30 يونيو/ حزيران المقبل، علما بأنه انضم لصفوف الفريق في صيف 2017 قادما من موناكو.
وكان النجم الفرنسي أبلغ إدارة ناديه في أوائل صيف العام الماضي 2023، بأنه لن يفعل بند التمديد لموسم ثالث حتى صيف 2025.
( كووورة)
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