انت الأن تتابع خبر نتيجة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني .. اتفرج الأهداف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا بفوز البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب أليانز ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الألماني.

نتيجة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا

الطرف الأخير عن طريق نيكو ايلفيدي في الدقيقة الـ35، وتعادل البافاري عن طريق ألكسندر بافلوفيتش في الدقيقة الـ45، وأضاف ميونخ الهدف الثاني عن طريق هاري كين في الدقيقة الـ70، والثالث للبافاري سجله ماتياس دي ليخت في الدقيقة الـ86، لتنتهي مباراة ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ بفوز البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبتلك النتيجة يتواجد بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، ويقترب إلى الصدارة الذي يحتلها باير ليفركوزن صاحب الـ52 نقطة، ويتواجد بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة بعد الفوز على مونشنجلادباخ

ويلتقي الفريق البافاري في المواجهة المقبلة مع باير ليفركوزن في الجولة الـ21 من بطولة الدوري الألماني، وذلك يوم السبت 10 فبراير الجاري، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي في الإمارات وسلطنة عمان.