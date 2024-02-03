فينيسيوس أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر يناير متفوقًا على بيلينجهام

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رياض - احمد صلاح - حصد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر يناير الماضي بعد تفوقه على النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي حقق الجائزة في ثلاث أشهر متتاليه.

فينيسيوس أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر يناير

وأعلن الحساب الرسمي لريال مدريد تتويج فينيسيوس بجائزة لاعب الشهر بعد تفوقه في التصويت على 4 لاعبين وهم، رودريجو وتوني كروس وأنطونيو روديجر وداني كارفاخال، حيث ظهر فينيسيوس بمستوي مميز خلال شهر يناير الماضي وتمكن من قيادة ريال مدريد للتتويج ببطولة كأس السوبر الإسباني بعد تسجيل هاتريك في مرمي برشلونة.

وقد خاض فينيسيوس 7 مباريات مع الملكي في شهر يناير بجميع البطولات وتمكن من تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا، ليحقق البرازيلي الجائزة متفوقًا على جود بيلينجهام الذي حقق الجائزة في أخر 3 أشهر (أغسطس – سبتمبر – أكتوبر)، وخلال شهر نوفمبر حصد الجائزة رودريجو وفي شهر ديسمبر كانت من نصيب براهيم دياز.

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