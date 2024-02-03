انت الأن تتابع خبر رسميًا.. الزمالك يعلن تعاقده مع ناصر ماهر لمدة 4 مواسم ونصف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع ناصر ماهر قادمًا من فريق مودرن فيوتشر لمدة 4 مواسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة بعد انتهاء أزمة القيد.

تفاصيل تعاقد الزمالك مع ناصر ماهر

ووقع ناصر ماهر على عقود الانتقال إلى نادي الزمالك في جلسة جمعته مع مجلس إدارة القلعة البيضاء بعد إنهاء المفاوضات بين الطرفين على كافة تفاصيل الصفقة، وكانت منها انتقال عمرو السيسي إلى مودرن فيوتشر نهائيًا وإعارة عبد الله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف.

يأتي التعاقد مع ناصر ماهر في إطار سياسة مجلس إدارة القلعة البيضاء بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على جميع الألقاب في الموسم الحالي مع المدرب البرتغالي الجديد.

وفي سياق منفصل أعلن نادي مودرن فيوتشر التعاقد مع عمرو السيسي بشكل نهائي قادمًا من نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع استعارة الثنائي مواليد 2003، عبد الله محمد وعلي ياسر، لمدة موسمين ونصف، وذلك مقابل انتقال ناصر ماهر إلى الزمالك.

صفقات الزمالك الجديدة