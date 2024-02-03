نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يواجه سموحة ومدة غياب وسام أبو علي.. الزمالك يعلن ضم ناصر ماهر والشباب يفاوض فيتوريا وتصريحات أنشيلوتي قبل الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 3-2-2024 في السطور التالية:

الأهلي يواجه سموحة وديًا

الأهلي

تقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، مباراة ودية يوم الإثنين المقبل، استعدادًا لعودة المنافسات.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي نظيره سموحة، يوم الإثنين المقبل في الثالثة عصرًا، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء الاتفاق مع نادي سموحة لخوض مباراة ودية بين الفريقين، بقرار من المدير الفني لرغبته في تجربة عدد من العناصر والوقوف على مستواها الفني قبل الاعتماد عليها.

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الأهلي يحدد مدة غياب وسام أبو علي

وسام أبو علي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن المدة التي من المتوقع أن يغيبها الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد إصابته التي تعرض لها مؤخرًا.

وأعلن النادي الأهلي اليوم السبت إصابة لاعبه وسام أبو علي بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مران الفريق الأحمر أمس الجمعة.

وقال المصدر إن وسام أبو علي سيغيب عن الأهلي لمدة من 7 إلى 10 أيام بسبب الإصابة.

وأضاف المصدر بأن المهاجم الفلسطيني بدأ برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

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الزمالك يعلن التعاقد مع ناصر ماهر

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رسميًا مع ناصر ماهر لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر لمدة أربعة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع ناصر ماهر على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة، والتي انتقل بموجبها عمرو السيسي إلى مودرن فيوتشر بصورة نهائية مع إعارة كل من عبد الله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف.

يأتي التعاقد مع ناصر ماهر في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.

الشباب السعودي يفاوض فيتوريا

روي فيتوريا

دخل نادي الشباب السعودي في مفاوضات قوية مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للتعاقد معه خلال الفترة الحالية لتولي تدريب الفريق.

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن أن النادي السعودي دخل في مفاوضات مع المدرب البرتغالي لتولي تدريب الشباب في الفترة الحالية.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن البرتغالي طلب عقدًا لمدة عامين من أجل الموافقة، فيما يعرضُ المفاوض الشبابي ستة أشهرٍ مع عامٍ إضافي.

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تصريحات قوية من كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة ديربي مدريد

كارلو أنشيلوتي

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على مواجهة فريقه غدًا أمام أتلتيكو مدريد في الديربي الذي يقام بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

المدرب الإيطالي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"إنها مباراة مهمة أخرى، وهي المرة الثالثة التي نواجه فيها بعضنا البعض في وقت قصير. لقد كانوا دائمًا تنافسيين ومتساويين ومذهلين. غدًا سيكون الأمر نفسه. المباراة مهمة ومن الجيد العودة إلى البرنابيو. وسوف يساعدنا ذلك".

وأضاف:"سيكون الأمر مهمًا، لكنه ليس حاسمًا، سيكون الفوز قبل دوري أبطال أوروبا أمرًا أساسيًا وما سيأتي بعد ذلك مهم جدًا جدًا، لقد وصلنا بأفضل طريقة ممكنة وعلينا الاستفادة من ذلك".