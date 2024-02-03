نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عابدين يوقع عقدًا مع الأهلي لمدة 5 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع أحمد عابدين، مدافع الأهلي مواليد 2006، على عقد مع النادي لمدة 5 مواسم قادمة.

جاء توقيع عابدين على عقده مع الأهلي في حضور وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع.

وقرر الأهلي توقيع عقد مع اللاعب الشاب بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الماضية، التي انضم خلالها لتدريبات الفريق الأول ومشاركته في معسكر الإمارات الأخير.

واستحق عابديم إشادة الجهاز الفني لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية عالية.