نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يرد على الشائعات حول تشخيص إصابة الونش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض أجرى أشعة بعد إصابته في الركبة خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي.



وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن نتيجة الأشعة ستظهر غدًا، وسيخضع "الونش" لفحص يدوي أيضا بعد زوال تورم الركبة، قبل إعلان تشخيص إصابة اللاعب..



وأضاف الدكتور محمد أسامة أنه لا أساس من الصحة لما يترد بشأن صدور أي تشخيص لحالة محمود حمدي "الونش" الفترة الحالية.



وكان فريق الزمالك استأنف تدريباته ظهر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة، في اطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.