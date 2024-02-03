نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُقيد الثنائي الغاني تحت السن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الثنائي الغاني صامويل أوبونج، لاعب «إم إس كي زيلينا»، وريندورف أدوم سارباه، لاعب نادي «شيتا»، عقدًا مع النادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف

جاء ذلك في ضوء استراتيجية الأهلي للتنقيب عن المواهب الإفريقية مبكرًا، والاستفادة منها سواء من خلال مشاركتهم مع الفريق الأول أو الاستثمار ماليًّا.

وكان الثنائي الغاني قد خضع لفترة معايشة في قطاع الناشئين بالنادي، ونالا إشادة كبيرة من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، حيث تم قيد اللاعبين تحت السن.