الرياضة

الأهلي يُقيد الثنائي الغاني تحت السن

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أحمد جودة - القاهرة - وقع الثنائي الغاني صامويل أوبونج، لاعب «إم إس كي زيلينا»، وريندورف أدوم سارباه، لاعب نادي «شيتا»، عقدًا مع النادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف

جاء ذلك في ضوء استراتيجية الأهلي للتنقيب عن المواهب الإفريقية مبكرًا، والاستفادة منها سواء من خلال مشاركتهم مع الفريق الأول أو الاستثمار ماليًّا.

وكان الثنائي الغاني قد خضع لفترة معايشة في قطاع الناشئين بالنادي، ونالا إشادة كبيرة من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، حيث تم قيد اللاعبين تحت السن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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