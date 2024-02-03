نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركلات الترجيح.. منتخب قطر يهزم أوزبكستان ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد الفوز أمام أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد "البيت"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

أحداث مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا

سدد أكرم عفيف لاعب منتخب قطر في الدقيقة 11 تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس أوتكير يوسوبوف على مرتين.

وسجل أوتكير يوسوبوف حارس مرمى منتخب أوزبكستان بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح قطر في الدقيقة 28، بعد عرضية من حسن الهيدروس من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بيد الحارس وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأنقذ محمد وعد مدافع العنابي مرماه من هدف التعادل لصالح أوزبكستان في الدقيقة 36، بعد تسديدة من عزيزبيك من على حدود منطقة الـ6 ياردات، أبعدها وعد بشكل رائع بقدمه اليسرى إلى ركلة ركنية.

وتعادل أوديلجون خامروبيكوف لصالح أوزبكستان في الدقيقة 59، بعد بعد تبادل التمريرات بينه وبين أوتابيك شوكوروف، أنهاها خامروبيكوف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس مشعل برشم.

وانتهى الوقت الأصلي بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليتجه اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

وكاد أكرم عفيف أن يسجل الهدف الثاني لصالح قطر في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 11+90، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لصالح قطر في الدقيقة 95، بعد تسديدة من عبد العزيز حاتم من على حدود منطقة الجزاء، ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية وخرجت إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 117، سدد المعز علي لاعب منتخب قطر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، ولكن مرت في الشباك من الخارج.

ولم تسفر الأشواط الإضافية عن أي أهداف لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للعنابي بالفوز بنتيجة 3-2.