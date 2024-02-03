نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف وركلات ترجيح مباراة قطر ضد أوزبكستان اليوم السبت 3-2-2024 في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة قطر وأوزبكستان بفوز العنابي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم السبت على استاد "البيت"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس آسيا.

أهداف مباراة قطر ضد أوزبكستان في كأس آسيا

سجل أوتكير يوسوبوف حارس مرمى منتخب أوزبكستان بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح قطر في الدقيقة 28، بعد عرضية من حسن الهيدروس من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بيد الحارس وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل أوديلجون خامروبيكوف لصالح أوزبكستان في الدقيقة 59، بعد تبادل التمريرات بينه وبين أوتابيك شوكوروف، أنهاها خامروبيكوف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس مشعل برشم.