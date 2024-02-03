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أحمد جودة - القاهرة - فوز دياموند والإعلاميين والصيد وسقوط بشتيل بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج منافسات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن فوز فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى على فريق أورانج بقيادة تامر عبد الخالق بهدف دون رد سجله احمد جعفر من ركلة جزاء.



- فوز فريق الإعلاميين وصيف المجموعة بقيادة ياسر راشد على فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر بهدف دون رد

- فوز فريق المعادي بقيادة احمد الجداوى على فريق صول بق احمد الضظوى

- حقق فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز خارج ملعبه على فريق بشتيل صاحب المركز الرابع بقيادة جمال حواش بهدفين دون رد.



- فوز فريق الصيد بقيادة طارق حسن علي فريق أسمنت حلوان متذيل المجموعة بقيادة شريف خالد بهدفين نظيفين.



- فوز فريق كاسكادا بقيادة عماد دربالة على فريق أطفيح بقيادة محمود سعيد بهدفين مقابل هدف.



- فوز فريق منشية ناصر بقيادة عماد عابدين على فريق ابو النمرس بقيادة عماد قاسم برباعية مقابل هدفين.



ترتيب المجموعة



1- دياموند 41 نقطة

2- الإعلاميين 38 نقطة

3- اورانج 34 نقطة

4- بشتيل 33 نقطة

5- الصيد 29 نقطة

6- المعادي واليخت 27 نقطة

7- حلوان العام 26 نقطة

8- منشيه ناصر 25 نقطة

9- ابو النمرس 23 نقطة

10- حدائق الاهرام 22 نقطة

11- كاسكادا 19 نقطة

12- اطفيح 18 نقطة

13- صول 12 نقطة

14- اسمنت حلوان 3 نقاط