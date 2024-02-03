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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت اليوم

مواجهة أفريقية بين South Africa vs Cape Verde اليوم، مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس إفريقيا، ويشهد العالم الرياضي مواجهة حماسية ومنتظرة بين منتخبي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي تُقام حاليًا في كوت ديفوار. يعد هذا اللقاء فرصة حقيقية لكل من المنتخبين للمضي قدمًا في البطولة وتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى المراحل المتقدمة.

منتخب الرأس الأخضر يأتي إلى هذا الدور وهو يحمل آمالًا كبيرة وثقة عالية، إذ استطاع أن يتألق بشكل لافت في مراحل سابقة من البطولة، متفوقًا على الفرق الكبيرة والمُرشحة للتتويج. يتسم أداء الرأس الأخضر بالإيجابية والجماعية، حيث استطاع تسجيل 8 أهداف من تسجيل 7 لاعبين مختلفين، مما يبرز التنوع والقوة في صفوف الفريق. ويعتمد المدير الفني بيدرو بوبيستا على تركيز اللاعبين وتفادي الأخطاء في هذه المباراة الحاسمة، حيث تعد المراحل الإقصائية فرصة للفوز دون هوادة وتحقيق الأهداف.

من جهة أخرى، يدرك منتخب جنوب إفريقيا بأن مباراة الربع النهائي لن تكون سهلة أمام منافس قوي مثل الرأس الأخضر، الذي قدم أداءً مميزًا في مراحل سابقة من البطولة. يسعى المدير الفني هوغو بروس ولاعبوه إلى مواصلة الأداء القوي الذي قدموه في المباريات السابقة، وتحقيق الفوز للتأهل إلى المراحل المتقدمة. ومن المعروف أن منتخب جنوب إفريقيا لديه تاريخ حافل في البطولة، ويسعى هذا الجيل إلى تكرار إنجازات سابقته والعودة إلى المنصات القوية.

تاريخيًا، لم يتقابل المنتخبان سوى مرة واحدة في كأس أمم إفريقيا عام 2012، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي. وقد تواجها أيضًا في تصفيات كأس العالم، حيث فاز كل فريق في مبارتين. هذا السجل التاريخي يضيف بعدًا إضافيًا من التشويق والتوتر إلى المباراة، ويجعلها مثيرة للغاية لجماهير الكرة الإفريقية والعالمية على حد سواء.

متي موعد مباراة جنوب افريقيا والرأس الأخضر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024؟

من المقرر أن تشهد ساحة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج لقاءً كرويًا مثيرًا ومنتظرًا، بث مباشر مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر يلا شوت حيث يتواجه منتخب الرأس الأخضر ومنتخب جنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة في دور الثمانية. يأتي هذا اللقاء المهم ضمن الجولة النهائية من البطولة، ومن المتوقع أن يكون مليئًا بالإثارة والتشويق.

مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت اليوم

وجاء موعد مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب إفريقيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024 لتبدأ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ما هي تردد قناة مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر اليوم؟

يتساءل عشاق كرة القدم عن تردد قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر بث مباشر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023، باعتبار أن هناك العديد من المشجعين لا يمتلكون اشتراكات مدفوعة لدى خدمات بين سبورت المشفرة؛ لهذا نعرض لكم فيما يلي تردد قناة مجانية داخل دولة بوركينا فاسو والتي يمكن الاستعانة بأحد خبراء الأقمار الصناعية لتشغيلها لديك، وذلك من أجل مشاهدة بث مباشر مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر اليوم.

تردد قناة RTB القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب التردد: 11900 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2



مشاهدة مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا اليوم عبر القنوات الناقلة

ستتاح مشاهدة مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024 عبر القنوات الناقلة الرسمية، وهي قنوات بين سبورت ماكس المخصصة من قبل الجهات القطرية، لنقل بث مباشر مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023، لجميع المشتركين لديها في بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء؛ وإليك ترددها في هذا الجدول.

تردد قناة BeIN Sports MAX 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2



كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

معلق مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر في كأس إفريقيا

تمتلك قنوات "BEIN SPORTS" القطرية حقوق بث حصرية لمباريات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم تغطية متميزة للبطولة بتعليق مميز من المعلق الليبي محمد بركات.

محمد بركات يتولى التعليق على مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر في دور ربع النهائي من بطولة كأس إفريقيا 2023 عبر القناة الصوتية الأولى، مما يمنح المشاهدين تجربة مميزة وتعليقًا احترافيًا يضيف الكثير إلى جو المباراة.

وتوفر قنوات "BEIN SPORTS" خيارات متعددة للمشاهدين للاستمتاع بالمباراة باللغة التي يفضلونها، حيث يمكنهم اختيار القناة الصوتية الثانية للتعليق باللغة الإنجليزية، أو القناة الفرنسية للتعليق باللغة الفرنسية، مما يوفر تجربة متكاملة لمتابعة الأحداث باللغة المرغوبة.

تشكيلة جنوب إفريقيا المتوقعة في مواجهة الرأس الأخضر:

حراسة المرمى: ويليامس

خط الدفاع: موديبا - تشولو - مفالا - مايلا

خط الوسط: ستولي - موكوينا - مورينا - ماسيكو

خط الهجوم: ليباسا - تاو

تشكيلة الرأس الأخضر المتوقعة في مواجهة جنوب إفريقيا:

حراسة المرمى: فوزينها

خط الدفاع: سيميدو - بيكو - كوستا - جواو باولو

خط الوسط: كيفين - دوارتي - مينديس - بيبي

خط الهجوم: لينادرو - بينشيمول

جنوب إفريقيا ضد الرأس الأخضر.. أرقام وحقائق قبل اللقاء

1 - سيلتقي كاب فيردي وجنوب إفريقيا للمرة الثانية في كأس الأمم الأفريقية، بعد التعادل 0-0 في دور المجموعات عام 2013، وكانت المواجهة السابقة هي أول مباراة لكاب فيردي في البطولة والمباراة الأولى في نسخة 2013 التي استضافتها جنوب إفريقيا.

2 - وصلت جنوب إفريقيا إلى الدور ربع النهائي في ثلاث من آخر أربع مشاركات لها في كأس الأمم الأفريقية، بينما تتطلع إلى الوصول إلى الدور نصف النهائي من المسابقة لأول مرة منذ عام 2000 (خسرت 2-0 أمام نيجيريا).

3 - فاز كاب فيردي بثلاث من مبارياته الأربع في كأس الأمم الأفريقية 2023 (تعادل 1)، وسجل ثمانية أهداف، انتصارات أكثر وأهداف أكثر مما كان عليه في مبارياته الـ 11 السابقة في المسابقة مجتمعة (فاز 2، تعادل 6، خسر 3، سجل 6).

4 - يتطلع كاب فيردي إلى بلوغ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى، حيث يكون هذا ثاني ظهور له في ربع النهائي، وهو الأول له منذ الهزيمة 2-0 أمام غانا في 2013.

5 - حافظت جنوب إفريقيا على شباكها نظيفة ثلاث مرات متتالية في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ فبراير 1998؛ لم يمنع منتخب بافانا بافانا منافسه من التسجيل مسبقًا في أربع مباريات متتالية في كأس الأمم الأفريقية.

6 - أجرت جنوب إفريقيا تغييرين فقط على تشكيلتها الأساسية في كأس الأمم الأفريقية 2023، وهو أقل عدد من الفرق الأخرى، في حين أجرى منافسه كاب فيردي 14 تغييرًا - فقط غينيا (17) حققت المزيد في المسابقة.

7 - بعمر 29 عامًا و64 يومًا، يمتلك كاب فيردي أكبر متوسط تشكيل أساسي في كأس الأمم الأفريقية 2023، وفي الواقع تم تسجيل خمسة من أهدافهم الثمانية بواسطة لاعبين يبلغون من العمر 30 عامًا أو أكثر - وكان الفريق الأخير الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من لاعبين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا منتخب مصر عام 1998 (7).

8 - منتخب كاب فيردي هو الأكثر عددًا من المراوغات في كأس الأمم الأفريقية 2023 (44 صحيحة من 95). في الواقع، حاول منتخب القروش الزرقاء 34 مراوغة في دور الـ16 ضد موريتانيا (13 ناجحة)؛ أعلى مجموع في مباراة في كأس الأمم الأفريقية هذا العام.

9 - ساهم ثيمبا زواني بشكل مباشر في 50% (3/6) من أهداف جنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2023 (هدفان وتمريرة حاسمة واحدة)، بينما يمكن أن يصبح أول لاعب من منتخب البافانا بافانا يسجل ثلاثة أهداف في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية منذ شون بارتليت في عام 2000 (5).

10 - ساهم رايان مينديز بشكل مباشر في تسجيل عدد أكبر من الأهداف (أربعة - هدفين وتمريرتين حاسمتين) أكثر من أي لاعب آخر من كاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية، في حين أن مشاركاته الثلاثة في الأهداف (هدفين وتمريرة حاسمة واحدة) في كأس الأمم الأفريقية 2023 هي أيضًا الأكثر مشاركة من قبل لاعب لكاب فيردي في نسخة واحدة.