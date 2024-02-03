نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. محمود فتح الله مديرًا فنيًا لنادي بيراميدز بشكل مؤقت بدلا من جايمي باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز برئاسة سالم الشامسي تعيين محمود فتح الله المدرب العام مديراً فنياً للفريق بشكل مؤقت خلفًا لجايمي باتشكيو.

ويأتي هذا القرار عقب توجيه الشكر لجايمي باتشكيو بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة والخروج من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويبحث مجلس إدارة نادي ببراميدز عن مدير فني جديد يقود الفريق في الفترة القادمة خلفًا للمدير الفني السابق جايمي باتشيكو.

وخسر بيراميدز من نظيره المصري بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

موعد مباراة بيراميدز القادمة في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة مازيمبي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أفريقيا و المقرر إقامتها منتصف شهر فبراير القادم في الكونغو.