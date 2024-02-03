نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يخطف فوزًا صعبًا أمام فروزينوني في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق فروزينوني بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة ميلان ضد فروزينوني

نجح أوليفيه جيرو في تسجيل هدف ميلان الأول في شباك فروزينوني في الدقيقة السابعة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من رفائيل لياو.

وحصل لاعبو فروزينوني على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة تولى ماتياس سولي مهمة تسجيلها بنجاح.

وفي الدقيقة الخامسة والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة تمكن لوكا مازيتيلي، في تسجيل هدف فروزينوني الثاني في شباك ميلان بصناعة تولى ماتياس.

وجاء ماتيو جابيا في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليسجل هدف الفريق الضيف الثاني بتمريرة حاسمة من أوليفيه جيرو.

وخطف لوكا يوفيتش هدف التقدم لصالح ميلان في الدقيقة الثالثة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة، لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.