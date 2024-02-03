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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة ميلان ضد فروزينوني اليوم السبت 3/2/2024 في الدوري الإيطالي.

نتيجة مباراة ميلان ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي

نجحت كتيبة ستيفاتو بيولي في تحقيق الفوز أمام فروزينوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الكالتشيو.

أهداف مباراة ميلان ضد فروزينوني

سجل أوليفيه جيرو هدف ميلان الأول في شباك فروزينوني في الدقيقة السابعة عشر ليعادل ماتياس سولي النتيجة من علامة جزاء في الدقيقة الرابعة والعشرين.

وأحرز لوكا مازيتيلي هدف فروزينوني الثاني في الدقيقة الخامسة والستين، ليسجل ماتيو جابيا هدف الروسونيري الثاني في الدقيقة الثالثة والسبعين.

واستطاع لوكا يوفيتش هدف التقدم لصالح ميلان في الدقيقة الثالثة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة.