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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة العنابي في معرفة موعد مباراة قطر المقبلة بعد الفوز أمام أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد "البيت" في ربع نهائي كأس آسيا.

موعد مباراة قطر المقبلة بعد الفوز أمام أوزبكستان

يلتقي منتخب قطر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب إيران يوم يوم الأربعاء المقبل 7-2-2024 على ملعب "الثمامة"، وذلك في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة قطر وإيران يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد إيران في كأس آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب قطر ضد منتخب إيران مساء الأربعاء المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا beIN ASIAN CUP 1HD.