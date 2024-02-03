نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يستهدف التعاقد مع ساري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ماوريسيو ساري المدير الفني للاتسيو مرشح لقيادة ميلان خلفًا لستيفانو بيولي المدير الفني للروسونيري الحالي.



وأشارت صحيفة ميساجيرو الإيطالية إلى أن ساري تساوره الشكوك حول مستقبله في لاتسيو وقد ينتهي به الأمر بالرحيل في الصيف المقبل.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إدارة ميلان قررت البقاء على اتصال مع ماوريسيو ساري وتحديده كبديل ليحل محل بيولي.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه يمكن أيضًا أن يحل ساري محل فينتشنزو إيتاليانو في فيورنتينا في الموسم المقبل.



وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن بيولي ارتبط بالرحيل عن ميلان عقب نهاية الموسم الحالي ويعد أنطونيو كونتي المدير الفني السابق ليوفنتوس وإنتر ميلان هو الخيار الأول لميلان في الميركاتو الصيفي المقبل.



يذكر أن الضغط يستمر على بيولي بعد تراجع نتائج ميلان الذي يبتعد عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط كما خرج من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وكان ساري كان قد تولى مهمة تدريب نادي العاصمة الإيطالية في صيف عام 2021 وقاد الفريق للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.