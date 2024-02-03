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أحمد جودة - القاهرة - الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا يوتيوب مباشر.. مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا والرأس الأخضر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

منافسة أفريقية نارية بين منتخبي South Africa Vs Cape Verde اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا، الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا يوتيوب جارية مباشر (0-0).. مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، منافسة مثيرة لمباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023. هذا الصراع الرياضي يجمع بين فريقين طموحين يسعيان لتحقيق الانتصار والتأهل إلى المربع الذهبي، في لقاء يعد واحدًا من أهم المحطات ف مسارهم خلال هذه البطولة القارية.

منتخب الرأس الأخضر، بعد تأهله الصعب على حساب موريتانيا، يسعى للتألق وتقديم أداء يليق بسمعته كواحد من القوى الكروية في القارة الإفريقية. بينما يحمل منتخب جنوب إفريقيا الذي تألق في التغلب على المنتخب المغربي آمالًا كبيرة لتحقيق المزيد في هذه البطولة، ستشهد المواجهة تنافسًا شرسًا وتكتيكيًا، حيث يجتمع الحماس والمهارة في مواجهة لا تقبل القسمة إلا بالفوز. دعونا نترقب هذا اللقاء الحاسم الذي سيقود الفريق الفائز نحو خطوة أقرب نحو اللقب القاري.

الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا يوتيوب مباشر.. مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

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مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا

يخوض المنتخب الجنوب إفريقي مواجهة صعبة من العيار الثقيل اليوم السبت ضد الرأس الأخضر، ضمن منافسات الدور الربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وتحتضن أرضية ملعب ستاد شاريس كونان باني المباراة بين منتخبي جنوب إفريقيا والرأس الأخضر، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم.

ويذكر أن كان تأهل منتخب جنوب إفريقيا المنضم بين صفوفه الدولي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، إلى الدور الربع النهائي بعدما تخطىعقبة رابع العالم منتخب المغرب بنتيجة بهدفين نظيفين.

وعلى الجانب الآخر، كان نجح منتخب الرأس الأخضر في تحقيق الفوز على موريتانيا بهدف دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي.

متى موعد مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر اليوم في كأس أمم إفريقيا؟

تقام مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر اليوم السبت، 3 فبراير 2024، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

حكم مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

وقررت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين الحكم السنغالي ندالا حكما ليدير مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا، على أن يتواجد الحكم المصري عاشور في غرفة VAR.

تاريخ مواجهات الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

كان إلتقى منتخبي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا من قبل في 5 مباريات في جميع المنافسات، حقق منتخب الرأس الأخضر الفوز في مبارتين، وفيما فاز منتخب جنوب إفريقيا في مثلهما، وخيم التعادل في مباراة واحدة، وسجل كل منهما 6 أهداف في شباك الآخر.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر اليوم في كأس أمم إفريقيا

تنقل أحداث مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا اليوم عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة beIN Sports HD 1 Max، على أن يتولى المعلق الرياضي محمد بركات مهمة التعليق على أحداث المباراة.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا

قناة beIN Sports

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

معدل الاستقطاب: أفقي.

قناة beIN Sports

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11547.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

معدل الاستقطاب: عمودي.

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11157.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: رأسي.

قناة الجزائرية الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

تشكيل الرأس الأخضر:-

حارس المرمى: فوزينيا.

خط الدفاع: ستيفين موريرا - لوجان كوستا - كارلوس لوبيز.

خط الوسط: باولو فيرنانديز - كيفين بينا - جاميرو مونتيرو - دوراتي.

خط الهجوم: ريان مينديز - بيبي - جوفان كابرال.

تشكيل جنوب إفريقيا:-

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موادو- جرانت كيكانا- موثوبي مفالا- أوبري موديبا.

خط الوسط: موكوينا تيبوهو- سفيفيلو سيتهولي.

خط الهجوم: ثابيلو مورينا- إيفيدينس ماكجوبا- ثيمبا زواني- بيرسي تاو.

بطاقة تعريف مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا

1. المراحل المتقدمة: المباراة بين جنوب إفريقيا والرأس الأخضر هي في إطار الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023، وهو مرحلة حاسمة في المنافسة.

2. أداء جنوب إفريقيا: يأتي منتخب جنوب إفريقيا بأداء مميز حيث تغلب على المنتخب المغربي في دور الـ16 بنتيجة 2-0، ويتطلع إلى استمرار هذا الأداء القوي.

3. تأهل الرأس الأخضر: يظهر منتخب الرأس الأخضر بعد فوزه الصعب على موريتانيا بهدف دون رد، ويسعى لمواصلة مسيرته الناجحة في البطولة.

4. التشكيل المتوقع: يتوقع أن يعتمد كل منتخب على تشكيل قوي ومتوازن يجمع بين الخبرة والشباب لتحقيق النجاح في هذا اللقاء المهم.

5. الحكم: سيدير الحكم السنغالي ندالا المباراة، مع تواجد الحكم المصري عاشور في غرفة VAR.

6. تاريخ المواجهات السابقة: اجتمع المنتخبان في 5 مباريات سابقة، حيث حقق كل فريق فوزين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، وسجل كل فريق 6 أهداف في شباك الآخر.

7. التوقيت: تقام المباراة اليوم السبت، 3 فبراير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

8. البث التلفزيوني: يمكن متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max وتردداتها المذكورة.

متابعة مثيرة معتمدة على الأداء السابق والتشكيل المتوقع تنتظر عشاق كرة القدم في هذا الصراع الرياضي الحاسم.