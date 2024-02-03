انت الأن تتابع خبر ياسر القحطاني يوجه رسالة نارية لمانشيني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقد نجم المنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني، تصرف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بمغادرته لملعب المدينة التعليمية، قبل نهاية ركلات الترجيح التي خسرها "الأخضر" أمام كوريا وودع على إثرها بطولة كأس آسيا 2023 من الدور ثمن النهائي.



وأثار المدير الفني للمنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مغادرته لملعب مباراة السعودية وكوريا الجنوبية قبل حسمها رسمياً.



وقال ياسر القحطاني، خلال الاستوديو التحليلي لإحدى القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا 2023: "مدرب كوريا الجنوبية ذهب وواسى لاعبي السعودية بعد المباراة بينما المدرب المسؤول عن منتخبنا هرب وركلات الجزاء لم تنته".



وتابع "القحطاني" تصريحاته الغاضبة من تصرف "مانشيني": "مهما كان مبرره غير مقبول من وجهة نظري ما فعله، المباراة حصلت وأصبحت من التاريخ الآن، لازم نقف مع اللاعبين وندعمهم".



وقال مانشيني في تصريحات تلفزيونية، عقب نهاية المباراة: "أنا سعيد بأداء اللاعبين، لقد خسرنا بركلات الترجيح أمام أحد أفضل منتخبات العالم، ولكني حزين على توديع البطولة من هذا الدور".



وبسؤاله عن لقطة مغادرته لملعب المباراة قبل نهايتها، أجاب مانشيني أن كوريا كانت لديها فرصتان للحسم خلال آخر ركلتين، ما جعل التوتر يتملكه ولم يستطع مشاهدة الركلات الأخيرة".



وأضاف مانشيني أنه يعتذر للجماهير واللاعبين عن تصرفه، مؤكداً أنه لم يكن يقصد أن يظهر عدم احترام أو اهتمام بالمباراة، مشيرةً إلى شعوره بالفخر والاعتزاز بالأداء الذي قدمه المنتخب السعودي في البطولة" .