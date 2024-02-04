انت الأن تتابع خبر من هو مدرب منتخب مصر القادم؟.. مفاجأة بعد اقتراب رحيل فيتوريا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يريد كل عشاق الساحرة المستديرة معرفة من هو مدرب منتخب مصر القادم.؟، وهذا يأتي بالتزامن مع اقتراب رحيل البرتغالي روي فيتوريا من منصبة أثناء الفترة القادمة، وهي من الأمور الذي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي.
من هو مدرب منتخب مصر القادم؟
- ورد الاتحاد المصري لكرة القدم على السؤال الذي يدور في ذهن الجميع حالياً وهو من هو مدرب منتخب مصر القادم؟، وذلك بعد رحيل فيتوريا عن منصبة في الفترة القادمة، وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً “هيرفي رينارد هو المرشح الأبرز لتدريب منتخب مصر”.
- وجاء ذلك بعدما ودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا في دور الستة عشر، وهذا يأتي بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية، وذلك جاء بركلات الجزاء الترجيحية، وبعد انقضاء الوقتين الأصلي والإضافي والذي جاء فيهم التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.
تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري
- وقام اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بعقد جلسة مصغرة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لبحث الفكرة الخاصة بتولي سيد عبد الحفيظ مدير المنتخب الوطني، وأيضاً أنه سوف يتم العمل على حسم كل الأمور الخاصة بإعادة تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري، وذلك يأتي في حالة الاستقرار على رحيل فيتوريا، وجاء استعداداً إلى التصفيات التي تؤهل إلى كأس العالم 2026.
- وأما عن هوية المدرب الجديد للمنتخب المصري، فإن اتحاد الكرة قد استقر على ضرورة تعيين مدرب محلي في هذا المنصب، وأيضاً الاسم الأبرز كام حسام حسن ولكنه ليس بشكل رسمي، واليوم تم الإعلان عنه بشكل رسمي أمام الجميع.