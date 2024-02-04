انت الأن تتابع خبر من هو مدرب منتخب مصر القادم؟.. مفاجأة بعد اقتراب رحيل فيتوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد كل عشاق الساحرة المستديرة معرفة من هو مدرب منتخب مصر القادم.؟، وهذا يأتي بالتزامن مع اقتراب رحيل البرتغالي روي فيتوريا من منصبة أثناء الفترة القادمة، وهي من الأمور الذي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي.

من هو مدرب منتخب مصر القادم؟

ورد الاتحاد المصري لكرة القدم على السؤال الذي يدور في ذهن الجميع حالياً وهو من هو مدرب منتخب مصر القادم؟، وذلك بعد رحيل فيتوريا عن منصبة في الفترة القادمة، وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً “هيرفي رينارد هو المرشح الأبرز لتدريب منتخب مصر”.

وجاء ذلك بعدما ودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا في دور الستة عشر، وهذا يأتي بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية، وذلك جاء بركلات الجزاء الترجيحية، وبعد انقضاء الوقتين الأصلي والإضافي والذي جاء فيهم التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

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