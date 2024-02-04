نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد مصيلحي يحفز لاعبي الاتحاد السكندري بالمكافأت قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على تحفيز اللاعبين بالمكافأت المالية 75 الف جنية لكل لاعب.

ويأتي هذا القرار لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا والتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

واصل نادي الاتحاد السكندري تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الجونة ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

موعد مباراه الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء القادم.