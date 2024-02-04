نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معلقا على مفاوضات الزمالك".. والتر بواليا يكشف خطوته القادمة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ارتبط اسم والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي السابق، بالانتقال في الموسم الحالي إلى صفوف نادي الزمالك، ضمن موجة الندعيم الني تقوم بها إدارة الفارس الأبيض برئاسة حسين لبيب.

وأكد الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي السابق، أنه لم يحالفني الحظ في إثبات نفسي مع الأهلي ولذلك رحلت عن الفريق.

- بواليا يكشف عودته إلى مصر

وأشار بواليا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "بكي ترتدي قميص الأهلي يجب أن تكون في قمة مستواك في كل مباراة ".

وأضاف: "كنت هداف الفريق في الجونة، لكن في الأهلي الأمور كانت مختلفة، ومع بداية تألقي قرر المدير الفني التعاقد مع لاعب آخر ورحلت، وكان يجب أن أثبت نفسي بشكل أفضل".

وتحدث عن مفاوضات الزمالك معه، علق: "كانت مجرد شائعات، وتحدث معي أحد الوكلاء لكن لم يتطرق الأمر لشيء رسمي".

وأختتم: "بعد ٦ أشهر من الآن سأعود للدوري المصري على ناد كبير".