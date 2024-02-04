نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد دون اشتراك.. بث مباشر مباراة الاتحاد ضد الفيصلي | كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الاتحاد للمواجهة القادمة في دور الربع النهائي أمام نادي الفيصلي على أرض ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد. يأتي هذا اللقاء ضمن إطار الدور الربع النهائي من البطولة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز للتأهل إلى نصف النهائي.

تُعتبر هذه المواجهة فرصة حاسمة لكل من الاتحاد والفيصلي لتحقيق تقدم إضافي في المسابقة وتحقيق طموحاتهم في المنافسة الشرسة على اللقب.

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين

تقام مباراة الاتحاد والفيصلي، في الدور الـ ربع نهائي في كأس آسيا 2023، اليوم الأحد 4 فبراير 2024، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

5:15 بتوقيت مصر.

6:15 بتوقيت السعودية وقطر.

7:15 بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة الاتحاد والفيصلي لحظة بلحظة



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين

تُنقل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 عبر قنوات SSC SPORTS 1 والتي تمتلك الحقوق الحصرية للبطولة.

معلق مباراة الاتحاد والفيصلي في كأس آسيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة كل من

SSC SPORTS 1 فارس عوض SSC SPORTS 1 حاتم بطيشة

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024

حراسة المرمى عبد الله المعيوف خط الدفاع فواز الصقور، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر هوساوي خط الوسط نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي خط الهجوم عبد الإله العامري، مروان الصحفي (أحمد الغامدي) عبد الرزاق حمد الله

تشكيل الفيصلي المتوقع ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024

حراسة المرمى محمد العمواسي خط الدفاع احسان حداد، وسالم العجالين، ومهند خير الله، وحسام ابو الذهب خط الوسط عبيدة السمارنة، وعارف الحاج، وخالد زكريا، ونزار الرشدان، ويوسف أبو جلبوش خط الهجوم رفيق كامرجي

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيصلي

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات