نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنوب افريقيا تنهي مغامرة كاب فيردي وتصل لنصف نهائي أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة الرأس الأخضر أمام جنوب افريقيا وذلك ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الافريقية.

واستطاع منتخب البافانا البافانا إقصاء منتخب الرأس الأخضر في مباراة مثيرة وقوية حتى الدقائق الأخيرة

جنوب إفريقيا تصنع التاريخ وتواصل التألق برعاية وليامز

المباراة بدأت وشعار الفريقين الانتصار لا بديل، لكن رغم عدم تلقي الاهداف شهدت المباراة إثارة وتبادل الهجمات من أجل خطف هدف المقدمة.

المباراة انتهت بالتعادل السلبي ليكون الوقت الاضافي كان الحل الأول من أجل تحديد المتأهل لكن مع 30 دقيق استمر الحال كما كان في الوقت الاصلي.



ركلات الترجيح كانت الفيصل الأخير في المباراة لكن تألق وليامز حارس عرين منتخب الأولاد وصن داونر استطاع التصدي لركلات الجزاء والتأهل للمربع الذهبي



وبدء جنوب إفريقيا المباراة بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

في خط الدفاع: موثوبي مفالا، جرانت كيكانا، خوليسيو موداو، أوبري موديبا.

في خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفليو سيتول، ثابيلو مورينا.

في خط الهجوم: ثيمبا زواني، إيفنديس ماكجوبا، بيرسي تاو.



بينما لعب منتخب كاب فيردي بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى: فوزينيا.

خط الدفاع: لوجان كوستا، كارلوس لوبيز، ستيفين موريرا.

خط الوسط: باولو فيرنانديز، كيفين بينا، جاميرو مونتيرو، روتشا سانتوس.

خط الهجوم: ريان مينديز، جاري رودريجيز، جوفان كابرال