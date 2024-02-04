نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يرفض رحيل نجمه بـ 3.5 مليون دولار ومعلول يقترب من التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسمت إدارة النادي الأهلي، مصير العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، سواء من الرحيل أو تجديد عقودهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتي يأتي في مقدمتها التونسي علي معلول والذي ينهي عقده هذا الموسم.

- حقيقة رحيل عبد المنعم

وأكد سيف زاهر في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس:" الأهلي سيجدد عقده مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول لمدة موسمين، واللاعب كان لديه يقين أن الإدارة ستقوم بتقديره".

وتابع:" محمد عبد المنعم مدافع الفريق، تلقى عرضا من الدوري القطري قيمته 3.5 مليون دولار، ولكن الأهلي لن يوافق على رحيل اللاعب بأقل من 6 مليون دولار".

وواصل:" الأهلي قام يتصيد 6 ناشئين وخطوات جديدة للتوقيع مع مواهب صغيرة وبعض نجوم الفرق السنية الأقل وتجهيزهم بعد نيل إشادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر".