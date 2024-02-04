نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل دخل الزمالك في مفاوضات رمضان صبحي؟.. "رد رسمي من الأبيض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ارتبط اسم رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز الحالي، بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم خط الهجوم بعد حل أزمة القيد في الأيام الماضية.

- حقيقة مفاوضات الزمالك وصبحي

وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات مع مدحت شلبي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" جوميز يمتلك سيرة ذاتية قوية قدني أوروبا سواء داخل إنجلترا أو إسبانيا أو البرتغال".

وتابع:" كما كان له جولات في الكرة العربية داخل نادي الوحدة وأهلي جدة وبني ياس الإماراتي، وعمل مساعد لفترة كبيرة مع فيريرا في بورتو ومالجا وباناتسنيكوس، ومدرب منتخب السويد كان أقرب المرشحين بجانب مساعد كونتي السابق في يوفنتوس".

وواصل:" لم نفتح أي اتصالات مع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز الحالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن ملف الصفقات الجديدة بالكامل مع حسين لبيب وأحمد سليمان".

وأختتم:" موقف الونش الأخير، سيتم حسمه نهائيا خلال 48 ساعة بعد زوال التورم وعمل إشاعة دقيقة في الركبة".