نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يستقر على تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام في البريميرليج اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة وست هام يونايتد مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كوبي ماينو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.