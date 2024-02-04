نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يريد محبو مشاهدة كتيبة إريك تين هاج، معرفة القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين عصر اليوم الأحد الموافق الرابع من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات البريميرليج.

ويحتضن ملعب "أولد ترافورد"، هذا اللقاء الصعب والقوي الذي سيجمع بين فريقي مانشستر يونايتد ضد وست هام اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.