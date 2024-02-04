نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة تونس يهاجم مدرب المنتخب بسبب كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث حسام الحاج علي، نجم النادي الإفريقي التونسي السابق، على الآداء المخيب للآمال لنسور قرطاج في بطولة أمم إفريقيا الجارية 2023 المقامة بكوت ديفوار وتنتهي في 11 فبراير الجاري.

وودع منتخب تونس بطولة كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الأخير برصيد نقطتين فقط في مجموعته دون تحقيق اي انتصار، حيث تعرض للهزيمة أمام منتخب ناميبيا، وتعادل مع منتخبي جنوب إفريقيا ومالي.

تصريحات حسام الحاج علي

وقال الحاج في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": الكرة التونسية في تراجع مستمر وتعيش فترة كارثية، وأكثر المتشائمين في تونس لم يكن يتوقع الخروج المبكر من دور المجموعات وعدم تحقيق أي فوز، بالإضافة إلى الخسارة أمام المنتخب الناميبي بشكل مفاجئ، رغم تواضع مستواه.

وأضاف: الجهاز الفني بقيادة جلال القادري يتحمل مسؤولية وداع المنتخب التونسي من الدور الأول والظهور بهذا الآداء الكارثي، حيث كانت هناك علامات استفهام على اختياراته لقائمة نسور قرطاج في البطولة.

رحيل القادري ومدرب جديد لتونس

يذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن رحيل جلال القادري بعد نهاية كأس أمم إفريقيا، وفتح الباب حول مدرب نسور قرطاج الجديد خلال الفترة الحالية.

