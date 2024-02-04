نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيله: الانضمام للزمالك كان حلم عبدالله السعيد منذ سنوات.. ويكشف تفاصيل رسالة اللاعب للجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث عبد الهادي محمد، وكيل أعمال اللاعب عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إتمام انتقال "السعيد" إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكيله: الانضمام للزمالك كان حلم عبدالله السعيد منذ سنوات



وقال عبد وكيل عبد الله السعيد، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: "الانضمام للزمالك كان حلم عبدالله السعيد منذ سنوات".



وتابع: "اللاعب لديه أرقام مرعبة خلال السنوات الأخيرة، ويملك إمكانيات مميزة وكان هناك رغبة منذ سنوات للانتقال إلى صفوف الأبيض".

وشدد: "عبد الله السعيد دائما لديه طموحات، وشرف لأي لاعب الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك، وذلك كان حلم من أحلامه وحققه في الوقت الحالي".



وأوضح: "عبد الله السعيد يجهز رسالة لجماهير نادي الزمالك سيعلن عنها خلال الساعات القليلة المقبلة".



وكان نادي الزمالك قد أعلن بشكل رسمي، عن تعاقد مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.



يأتي التعاقد مع عبد الله السعيد في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.

