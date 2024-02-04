نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فيتوريا يصدم اتحاد الكرة من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تترقب الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم، مصير المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد حملة الهجوم الأخيرة التي طالت المدرب بسبب الخروج من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفشل المنتخب المصري في تحقيق أي فوز في البطولة بعد الصعود من دور المجموعات بثلاثة تعادلات، والخروج من الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي البطولة بركلات الجزاء الترجيحية.

- فيتوريا يتمسك بالشرط الجزائي

وأكد الإعلامي سيف زاهر، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" تعقد الآن في اللحظات الحالية، جلسة في فندق إقامة فيتوريا، تجمع المدرب مع خالد الدرندلي ورئيس الاتحاد المصري، جمال علام".

وتابع:" الحديث يجري حول تخفيض الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي وعدم الحصول على الثلاث أشهر كاملة المنصوص عليهم في عقده".

وأختتم:" فيتوريا يرفض بشكل قاطع الاستغناء عن أي مبلغ من الشرط الجزائي والحصول على جميع مستحقاته كاملة لأنه لا يريد الرحيل".

