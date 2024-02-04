نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد مفاجئ.. الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع حارس الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الاهلي لكرة القدم، أن هناك ثقة كبيرة في قدرات مصطفى شوبير الذي اعتمد عليه الفريق في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا وكان على قدر المسؤولية.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية قبل أن يودع المنتخب البطولة، وسوف يغيب لمدة 3 أشهر، ويبحث الأهلي حاليا لضم حارس مرمى جديد.

حارس الأهلي الجديد

وأوضح عدلي القيعي في تصريحاته عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: حمزة علاء حارس مميز، وهناك حارس مرمى ممتاز اسمه مصطفى مخلوف وسوف يكون له مستقبل كبير وقمنا بضمه بعد محاولات لمدة 3 سنوات ويملك شخصية قوية.

وأشار إلى أن المسؤلية صعبة وكبيرة وأن الموقف صعب وأنه في حال ضم حارس جديد فلن يتم قيده إفريقيا والبحث عن حارس وسنظل لآخر نفس في البحث عن تدعيم المركز ولا أحد يعرف كيف يفكر مارسيل كولر.

وتابع: لا أحد يطمئن في ظل غياب محمد الشناوي وهناك مخاوف من إصابات للحراس الآخرين، ولا يمكن أن أتحدث عن محمد صبحي ومحمد عواد احتراما لتواجدهم مع نادي الزمالك، وموهبة محمد صبحي تفجرت في المنتخب الأولمبي وهو نفس الأمر مع حمزة علاء.

