نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل رفض الشناوي تعاقد الأهلي مع ابوجبل ؟.. رد رسمي من الإدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، أن النادي تفاوض مع وكيل محمد ابوجبل حارس مرمى نادي البنك الاهلي وليس اللاعب نفسه بشكل مباشر ولم يتم التعاقد معه وأنه رحب بشدة.

تصريحات عدلي القيعي

وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: في الأهلي دائما نبحث عن التدعيم ولا يمكن أن نشعر بالاكتفاء من الصفقات لأننا ننافس في مستوى كبير ومختلف، وأن هناك صعوبات في ضم حارس جديد في هذا التوقيت.

وتابع: نشكر مسئولي البنك الاهلي على موافقتهم وابوجبل حارس مرمى كبير، ولكن لا داعي للحديث عن أسباب عدم إتمام التعاقد، والحارس لم يخطئ في شئ عندما أهدر ركلة ترجيح مثلما أهدر مصطفى محمد ومن قبله محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

وبشأن تدخل الشناوي لإفساد الصفقة؟، قال عدلي القيعي: لا يمكن أن يحدث ذلك وهذا الأمر مردود عليه بأن التعاقد كان لمدة ٦ شهور فقط، وهناك أمور مطلوبة مثل الثقافة والأسلوب خاصة مع ضيق الوقت.

حارس الأهلي الجديد

وفي سياق متصل، اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم الحالي، من أجل تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الحالي.

يُذكر أن محمد الشناوي كان قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار، حيث سيبتعد عن الملاعب على إثر تلك الإصابة لـ 3 أشهر.

