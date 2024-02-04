نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرضا من أوروبا.. مابولولو على رادار عملاق الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقى الأنجولي كريستوفر مابولولو، نجم خط هجوم فريق الاتحاد السكندري، إشادة كبيرة خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج، بعد أن نجح في الوصول إلى ربع نهائي البطولة.

- مصليحي يكشف العرض التركي لضم مابولولو

وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري خلال مداخلته مع مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" مابولولو لاعب مميز وقوي ويقدم أداء طيب وأهدافه مؤثرة، ودائما له لمحة فنية في جميع أهدافه وذلك يدل على قدرات اللاعب بشكل واضح".

وتابع:" مابولولو تلقى مؤخرا عروض من الدوري السعودي والدوري الليبي وجمعني حديث مع وكيله البرتغالي، في الأيام الماضية، لبحث عرض جديد من بشكتاش التركي".

وواصل:" المهاجم الأنجولي يتبقى له 3 مواسم في عقده مع الاتحاد السكندري، ومن المؤكد أنه لن يرحل سوى بنهاية الموسم الحالي وليس في يناير، وتمكنت أيضا من تجديد عقد مورو".

وأختتم:" الجميع يتحدث عن تألق مابولولو وننتظر عودته إلى الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة بعد توديع الكان وسيتجه إلى بلاده لمواجهة الرئيس الأنجولي ".

