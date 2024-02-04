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أحمد جودة - القاهرة -



كشف رجب عبد القادر نائب رئيس نادي المصري، حقيقة عرض اتحاد الكرة للتعاقد مع علي ماهر لتدريب المنتخب الوطني.

رجب عبدالقادر: المصري يؤكد الاستمرار مع علي ماهر ويستعد لتعزيز صفوفه في يناير

أكد نائب رئيس نادي المصري أن اتحاد الكرة لم يُقدم عرضًا للتعاقد مع علي ماهر لتدريب المنتخب، على عكس ما تردد.

أدلى رجب عبد القادر بتصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يُقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، حيث أكد أن مجلس إدارة المصري يتمسك بمدربه الفني علي ماهر وجهازه المعاون.

أضاف: "يتمتع المصري بجهاز فني على أعلى مستوى، وهو قادر على تلبية طموحات جماهيره".

أوضح: " أن النادي قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين هم: صلاح محسن، ومعتز زدام، وحسين فيصل".



تابع: "كان لدى صلاح محسن رغبة قوية في الانتقال إلى المصري، وقد قام بفسخ تعاقده مع الأهلي دون أي تكلفة مالية، ولم نتحمل أي أمور مالية نظير فسخ تعاقده."

أكمل حديثه بشأن اهتمام بيراميدز والمنتخب بالتعاقد مع علي ماهر، مشددًا على أن المصري لن يتنازل عن مديره الفني لصالح أي فريق في الدوري.

واستطرد قائلا "لن نقف امام علي ماهر إذا تلقى عرض بتدريب منتخب مصر"

أشار إلى أن المصري يسعى للتعاقد مع لاعب تونسي خلال فترة الانتقالات في يناير، بهدف تعزيز قوته للمنافسة في البطولات.

