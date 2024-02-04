نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تونس يهاجم اتحاد الكرة المصري: عقد فيتوريا إهدار للمال العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وجه حسام الحاج علي نجم النادي الإفريقي التونسي السابق، انتقادات لاذعة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بعد خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليًا بكوت ديفوار وتنتهي في 11 فبراير الجاري.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الثمن نهائي على يد منتخب الكونغو الديمقراطية، عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بعد نهاية اللقاء في الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب.

تصريحات حسام الحاج علي

وقال الحاج في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": المنتخبات الكبيرة تعيش حالة من التذبذب الفني، وظهرت بآداء مخيب للآمال، والمنتخب المصري قدم واحدة من أسوأ النسخ في مشاركاته بأمم إفريقيا، ولم يحقق أي انتصار لأول مرة في النهائيات، وهو ما يُسأل عنه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وأكمل: عقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع البرتغالي روي فيتوريا جريمة حقيقية وإهدار مال عام، فكان لا بد من وضع بند في عقده يشترط تحقيق إنجازًا مثلما حدث من الاتحاد التونسي مع جلال القادري، حيث حدد له الوصول للمربع الذهبي، أما في حالة الإخفاق فيتم فسخ التعاقد دون سداد أي مستحقات مالية.

