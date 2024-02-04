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أحمد جودة - القاهرة - فاز إن إي سي نيميجن على ضيفه هيراكليس ألميلو، بنتيجة 1/3 مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

نيميجن يكتسح هيراكليس في الدوري الهولندي

وتقدم الضيوف بهدف مبكر سجله جيز هورنكامب، بعد مرور ثلاث دقائق فقط.

لكن نيميجن رد بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، حيث أدرك التعادل عن طريق الياباني كوكي أوجاوا، في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وعاد أوجاوا ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 59، قبل أن يضيف تيارون شيري الهدف الثالث، في الدقيقة 66.

وواصل نيميجن صحوته في الجولات الأخيرة، محققا فوزه السابع هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، ويصبح على بعد 6 نقاط من المربع الذهبي.

أما هيراكليس ألميلو فتجمد رصيده عند 19 نقطة، في المركز الخامس عشر، ليقترب من منطقة الأندية المهددة بالهبوط للدرجة الثانية.

القمة

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم السبت، تعادل أياكس أمستردام مع بي إس في آيندهوفن، بنتيجة 1/1 في قمة الجولة.

وتقدم أياكس أمستردام بهدف سجله ستيفن بيرجويس، بعد مرور 19 دقيقة، وتعادل المهاجم المخضرم لوك دي يونج لآيندهوفن، في الدقيقة 34.

وحافظ آيندهوفن على سجله خاليا من الهزائم، بتعادله الثاني هذا الموسم مقابل 18 انتصارا، ليحلق في الصدارة منفردا برصيد 56 نقطة.

أما أياكس أمستردام، ففرط في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وانكسرت سلسلة ثلاثة انتصارات متتالية بتعادله الخامس هذا الموسم.

ورفع أياكس رصيده إلى 35 نقطة، في المركز الخامس، متخلفا بفارق الأهداف عن ألكمار.

وبعيدا عن صراع المقدمة، تعادل هيرينفين مع مضيفه فورتونا سيتارد بنتيجة 3/3، بينما فاز تفينتي على فالفيك 3/0.