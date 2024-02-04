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أحمد جودة - القاهرة - أرجع لاعب خط الوسط عمر دياكيتي، الفضل في تأهل منتخب كوت ديفوار إلى المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، إلى جماهير بلاده.

عمر دياكيتي: الكلمات لا تصف مشاعري.. والفريق سيكافح من دوني

وسجل دياكيتي هدف الفوز لكوت ديفوار في شباك مالي في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني خلال المباراة التي حسمها الأفيال بنتيجة 2 /1 اليوم السبت في دور الثمانية.

وقال دياكيتي الفائز بجائزة رجل المباراة: "المشجعون فعلوا ما كان عليهم القيام به، ومنذ بدء هذه البطولة، رأينا دعم الإيفواريين".

وأوضح دياكيتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مررنا بوقت عصيب في المباراة بما في ذلك طرد أوديلون كوسونو في الدقيقة 43".

وتابع: "لكنهم استمروا في دفعنا، عندما تبدأ الأمور على هذا النحو، لدينا فقط خيار واحد هو تقديم أفضل ما لدينا، والبحث عن الانتصار، هذا هو سبب فوزنا".

وأشار إلى "أنه ورفاقه كانوا يعلمون أن المباراة ستصبح أكثر صعوبة بالنسبة لهم بعد البطاقة الحمراء الأولى".

وأكد اللاعب الذي تعرض للطرد عقب تسجيله هدف الفوز القاتل: "كنا نعلم أن الأمر سيكون معقدا، لقد جعل ذلك الأمور صعبة علينا، لكننا تمكنا من فعل ما أردناه بفضل عقليتنا".

وقال دياكيتي: "ركضنا وتعبنا، وأعتقد أننا تلقينا ثمار ذلك، أنا سعيد لأنني سجلت الهدف الثاني، بهذا الهدف أعتقد أنني أدخلت السعادة إلى قلوب نحو 30 ألف مشجع إيفواري في الملعب، لا يمكن للكلمات أن تصف مشاعري الآن".

بعد تسجيله هدف الفوز، تلقى عمر دياكيتي، بطاقة صفراء ثانية وطرده الحكم المصري محمد عادل، مما يعني أنه سيغيب عن مباراة نصف النهائي أمام الكونغو الديمقراطية.



وقال دياكيتي عن ذلك: "لقد حصلت على بطاقة حمراء، لن أتمكن من اللعب في نصف النهائي لكن الفريق سيكافح من دوني. منتخبنا جيد للغاية".

