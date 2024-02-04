نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أولهم قاهر ميسي".. 3 بدلاء يقتربوا من خلافة فيتوريا في قيادة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اقترب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، من الرحيل عن صفوف الفراعنة في الفترة القادمة، بعد الاخفاق الأخير للمنتخب المصري بكأس أمم إفريقيا بساحل العاج.

- مدحت شلبي يتحدث عن بديل فيتوريا

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" علي ماهر مدرب مميز جدا وحقق نجاحات كبيرة في كل الفرق التي دربها، وكان مطلوب بقوة داخل نادي بيراميدز ولكن إدارة المصري البورسعيدي تمسكت به".

وتابع:" اسم حسام حسن دائما يتردد إسمه بعد رحيل أي مدرب لمنتخب مصر، لكن عندي تأكيد أن الإتجاه هو التعاقد مع مدير فني أجنبي وليس مصري ولمن يجب أن يكون له سيرة ذاتية قوية".

وواصل:" الفرنسي المخضرم هيرفي رينارد، كان أقرب المرشحين لتولي قيادة الفراعنة، ودرب كل من زامبيا وأنجولا وكوت ديفوار والمغرب، وحقق أرقام قوية وحصد كأس الأمم الإفريقية مع زامييا وكانت أخر علاماته الفوز على الأرجنتين مع السعودية في كأس العالم".

وأكمل:" البلجيكي هوجو بروس كان من ضمن الترشيحات، والذي درب كل من الكاميرون وجنوب إفريقيا وله أرقام مميزة مع المنتخبات الإفريقية التي تولى قيادتها".

وأختتم:" كارلوس كيروش من أهم المرشحين للعودة إلى قيادة الفراعنة، خاصة بعد مسيرته الكبيرة في قيادة كل من منتخبات، البرتغال، إيران، الإمارات، جنوب إفريقيا، كولومبيا، قطر".

