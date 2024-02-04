نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار جديد من الأهلي تجاه الشناوي ومفاجأة عن أزمة أبو جبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تكثف إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، العمل على حسم صفقة حارس مرمى جديد، بعد غياب الحارس الأساسي محمد الشناوي، بعد إصابته بخلع في الكتف خلال مشاركته في كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج.

- سيف زاهر يتحدث عن تجديد عقد الشناوي

وصرح سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس:" تواصلت شخصيا مع محمد الشناوي، وعلمت بعض الكواليس الداخلية والتي تؤكد أن الأهلي لم يغلق باب صفقة التعاقد مع حارس مرمى جديد في الموسم الحالي، رغم أن القيد الإفريقي قد غلق".

وتابع:" العديد من الأطراف حاولت الوقيعة بين النادي والشناوي، ولكن الحارس أكد لي، أن رهانه على الأهلي لن أخسره أبدا".

وواصل:" الشناوي كان يمتلك العديد من العروض الخارجية قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والأهلي طلب منه مناقشة الأمر عقب انتهاء البطولة ولكن الإصابة غيرت كل شئ بسبب عدم تمكنه من الرحيل".

وأشار:" النادي الأهلي قام بتقديم عرضا جديدا إلى محمد الشناوي لتجديد عقده أمس، بنفس الاتفاق الذي كان قبل إصابته وهذا درسا جديدا للوفاء بين الطرفين".

وأوضح:" الشناوي سيجدد عقده خلال أيام مع الأهلي حتى 2027، واللاعب كان يعلم أن الإدارة سوف تقدره".

وأختتم عن رد الشناوي في تسببه بالتراجع عن ضم أبو جبل:" أحب شخص أو أكرهه هو أمر شخصي مهما كان، لكن من المستحيل أن أتدخل في ضم لاعب أو لا وإلا كانت الأولوية أن أخشى على مركزي داخل منتخب مصر، وانا لا أهتم سوى بتدريباتي، والنادي يحق له ضم حارس مرمى".

