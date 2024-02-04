نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة اتلتيكو مدريد في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره فريق أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد في الجولة 23 من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وسوف تقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

ويتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بتشكيل مكون من:-

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة اتلتيكو مدريد في الليجا

في حراسة المرمى: أندريه لونين.

في خط الدفاع: ميندي – ناتشو – روديجر – كارفخال.

في خط الوسط: توني كروس – كامافينجا – فالفيردي – بيلينجهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس – رودريجو.