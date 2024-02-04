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أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد مساء اليوم الأحد والموافق 4 من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

سيميوني يستقر على تشكيل اتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مدريد في الديربي

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويمتلك أتلتيكو مدريد 47 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد الريال في الصدارة برصيد 57 نقطة.

ويتوقع أن يدخل المدرب دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمي: يان أوبلاك.

– في قلب الدفاع: رينيلدو ماندافا، ماريو هيرموسو، أكسيل فيتسل، رودريجو ريكيلمي.

– في وسط الميدان: ساؤول نيجيز – بابلو باريوس، آرثر فيرميرين، ماركوس يورينتي.

– في قلب الهجوم: أنخيل كوريا، ممفيس ديباي.