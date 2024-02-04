نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمباراة أرسنال.. موقف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباراة آرسنال وليفربول وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وآرسنال يوم الأحد 4 فبراير 2024 على إستاد الإمارات معقل آرسنال وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports HD 1 القطرية بنقل أحداث المباراة.

فاز آرسنال على نوتنجهام فورست في الجولة الماضية من البريميرليج بهدفين مقابل هدف كما فاز ليفربول من تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل آرسنال المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل ليفربول المركز الأول برصيد 51 نقطة.

موقف ليفربول وآرسنال في جدول الدوري الإنجليزي

احتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 67 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 9 مباريات.

في حين احتل آرسنال المركز الثاني في الموسم الماضي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 84 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 6 مباريارت.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوانساه، كوناتي، جوميز.

خط الوسط: جرافينبيرخ، جونز، ماك أليستر

خط الهجوم: جوتا، نونيز، جاكبو.