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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الاتحاد والفيصلي في كأس خادم الحرمين 2024

شاهد هالحين مجاني دون ولا مليم..بث مباشر مباراة الاتحاد والفيصلي في كأس خادم الحرمين 2024..تستعد مدينة الرياض لاستضافة مباراة مثيرة في إطار كأس خادم الحرمين 2024، حيث يتقابل فريقا الاتحاد والفيصلي في تحدٍ رياضي مرتقب،و يعود الضوء إلى التألق على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، حيث ستكون الجماهير على موعد مع لقاء لا يُنسى، يحمل الاتحاد، الذي بدأ مشواره بتفوق مثير في دور الستة عشر، آمالًا كبيرة مع نجمه المصري أحمد حجازي، حيث فاز فريق الاتحاد على الخلود بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.



مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي في كأس خادم الحرمين 2024، من جهة أخرى يدخل الفيصلي بعد فوزه الأخير في دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، وهو ما يعزز من حماسته للقاء، وبذالك يكتب تاريخٌ بأحداث المباراة وصراع يعدل مسار البطولة، وكل مشجع يترقب اللحظة الفارقة التي تحدث تاريخًا جديدًا في عالم الرياضة.

شاهد هالحين مجاني دون ولا مليم..بث مباشر مباراة الاتحاد والفيصلي في كأس خادم الحرمين 2024

متى هو موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في كأس خادم الحرمين 2024؟



وتنطلق مباراة الاتحاد والفيصلي قي كأس خادم الحرمين 2024 من أرض الملعب في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة والربع مساء بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الفيصلي في كأس خادم الحرمين 2024

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: حسن كادش، أحمد حجازي، عمر هوساي.

خط الوسط: فيصل الغامدي، نجولو كانتي، عبدالرحمن العبود، فابينيو.

خط الهجوم: رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله.

تشكيل الفيصلي المتوقع أمام الاتحاد في د كأس خادم الحرمين 2024



حراسة المرمى: العمواسي.

خط الدفاع: أبو الذهب، سالم العجالين، مهند خيرالله، إحسان حداد.

خط الوسط: يوسف أبو جلبوش، عارف الحاج، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة.

خط الهجوم: الكامرجي، خالد زكريا.



القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي اليوم في كأس خادم الحرمين 2024 والمعلق

تنقل مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم في كأس خادم الحرمين 2024 اليوم الأحد عبر قناة SSC Hd 1، وسيتولى التعليق على مباراة الاتحاد والفيصلي في كأس الملك السعودي 2024 معلقين، هما فارس عوض على القناة الصوتية الأولى، وحاتم بطيشة على الصوتية الثانية.

عناصر الإثارة والتشويق في مباراة الاتحاد والفيصلي في كأس خادم الحرمين 2024



تمتزج مباراة الاتحاد والفيصلي بعناصر الإثارة والتشويق، حيث يشهد اللقاء صراعًا حامي الوطيس بين الفريقين. أحد هذه العناصر هو التألق المذهل للنجوم، وخاصة اللاعب البارز أحمد حجازي، الذي يُعد دافعًا قويًا للاتحاد. الحماس يتجسد أيضًا في نجاح الفيصلي في الدوري السعودي، حيث يدخل الفريق اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد انتصاره الأخير.

على صعيد النتائج السابقة، تعزز التفوق الصعب للاتحاد على الخلود بركلات الترجيح في دور الستة عشر الجانب المثير للتنافس. الوقوف على الملعب الرياضي الشهير في مدينة الرياض يضيف جوًا إضافيًا من التشويق، حيث يتوقع المشجعون أداءً رائعًا ولحظات فارقة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الصراع التاريخي بين الفريقين حماس اللقاء، حيث يسعى كل منهما للظفر بلقب البطولة وترك بصمته في تاريخ الكرة السعودية.