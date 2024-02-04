تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في البريميرليج اليوم الاحد

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عن تشكيل البلوز استعدادا لمواجهة نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد الموافق 4 من شهر فبراير الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي مع نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب ستامفوردبريدج في لندن معقل البلوز.

حيث يحتل فريق تشيلسي المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: تياجو سيلفا – بدياشيلي – ليفي كولويل – أكسيل ديساسي.

خط الوسط: كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كالاجير.

خط الهجوم: كول بالمر – جاكسون – ستيرلينج

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports 2.