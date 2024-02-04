من هو معلق مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

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أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي؛ نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد الموافق 4 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي مع نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب ستامفوردبريدج في لندن معقل البلوز.

حيث يحتل فريق تشيلسي المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports 2.

معلق مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس، أعلنت تولي المعلق المصري الشهير علي محمد علي، للتعليق على أحداث مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.