من هو معلق مواجهة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني؟

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نارية عندما يستضيف منافسه نادي أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024

تقام مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد، يوم الأحد الموافق 4 فبراير الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحقوق الحصرية لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وخاصة يتم نقل المباراة من خلالها على قناة Bein Sports HD3.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة للمعلق الرياضي عصام الشوالي.

يتصدر ريال مدريد حاليًا جدول الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل أتلتيكو المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن منافسيه في المسابقة.