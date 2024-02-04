نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نارية عندما يستضيف منافسه نادي أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024

تقام مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد، يوم الأحد الموافق 4 فبراير الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، خوسيلو، رودريجو جوس.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد الريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمي: يان أوبلاك.

الدفاع: فيتسيل، رينالدو، هيرموسو.

خط الوسط: لورينتي، ريكيلمي، فيرمين، ساؤول نيجيز.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، أنخيل كوريا، ألفارو موراتا.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل أتلتيكو المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن منافسيه في المسابقة.