انت الأن تتابع خبر جنوب إفريقيا تحجز تذكرتها لنصف نهائي الكان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاع منتخب جنوب إفريقيا، أن يحجز تذكرته لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم "الكان"، بفوزه بضربات الجزاء على منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي" بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي وفي الشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي.

وقضى منتخب "البافانا بافانا" أو "الأولاد" على حلم الحصان الأسود في البطولة منتخب كاب فيردي في مواصلة مشواره. وسيلاقي منتخب جنوب إفريقيا حامل لقب نسخة عام 1996 منتخب نيجيريا القوي في الدور نصف النهائي، بينما يلعب في اللقاء الآخر في نفس الدور مستضيف البطولة منتخب ساحل العاج "كوت ديفوار" مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يعد أحد أبرز مفاجآت إفريقيا في هذه النسخة.